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4 апр 2022

Российских водителей, нарушивших ПДД в Белоруссии, будут наказывать по местным законам

Российских водителей, нарушивших ПДД в Белоруссии, будут наказывать по местным законам

Правительство утвердило постановление о представлении президенту на подпись соглашения между двумя странами о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях

Если в двух словах, то после подписания данного документа, белорусов, нарушивших российские ПДД будут судить  по российским же законам, а россиян – наоборот.  К слову, такое положение уже действует в отношении нетрезвых водителей. Смоделируем ситуацию -  попался в Беларуси российский водитель в нетрезвом виде. В РБ за это грозит три года лишения прав, а в России - от 1,5 до 2 лет. При этом решение в Беларуси принимает не суд, а начальник ГАИ района. И вот принял он такое решение, это решение направлено в Россию, а наши правоохранительные органы его исполнят. То есть нарушителя лишат прав сразу на три года.

Если же будут подписаны новые соглашения, то наши страны будут обмениваться постановлениями по всем административным правонарушениям. К примеру, превысил скорость в Минске, изволь заплатить на родине четыре с половиной тысячи рублей.

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