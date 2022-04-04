Российских водителей, нарушивших ПДД в Белоруссии, будут наказывать по местным законам

Правительство утвердило постановление о представлении президенту на подпись соглашения между двумя странами о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях

Если в двух словах, то после подписания данного документа, белорусов, нарушивших российские ПДД будут судить по российским же законам, а россиян – наоборот. К слову, такое положение уже действует в отношении нетрезвых водителей. Смоделируем ситуацию - попался в Беларуси российский водитель в нетрезвом виде. В РБ за это грозит три года лишения прав, а в России - от 1,5 до 2 лет. При этом решение в Беларуси принимает не суд, а начальник ГАИ района. И вот принял он такое решение, это решение направлено в Россию, а наши правоохранительные органы его исполнят. То есть нарушителя лишат прав сразу на три года.

Если же будут подписаны новые соглашения, то наши страны будут обмениваться постановлениями по всем административным правонарушениям. К примеру, превысил скорость в Минске, изволь заплатить на родине четыре с половиной тысячи рублей.