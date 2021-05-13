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13 май 2021

Российский автомобильный рынок показал рекордный рост

Российский автомобильный рынок показал рекордный рост

Апрель нынешнего года, внезапно, оказался очень успешным для сферы автомобильных продаж. За месяц в России было продано 151 964 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что почти на 300 процентов больше продаж в апреле прошлого года

Впрочем, радоваться рано. Такие цифры были ожидаемы, учитывая локдаун прошлого года и практически полное прекращение работы всех дилерских центров страны в апреле.  Представители АЕБ считают, что рынку по-прежнему нужна обширная государственная поддержка для стабилизации спроса. Между тем, прогноз на год таков – рынок подрастет на два процента.

«В апреле 2021-го продажи новых автомобилей составили 151 964 штуки, что на 290,4% выше «черного апреля» прошлого года. Четверо крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали из-за локдауна. Совокупный объем продаж за первые четыре месяца 2021-го составил 515 934 автомобиля, что, как и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 2020-м, но на 4,5% ниже, чем за тот же период 2019-го. Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым, и как только рынок вернется в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки». Цитирует портал Drom председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, г-на Томаса Штэрцеля

При написании новости использовалась информация:
Drom

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