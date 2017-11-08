Минпромторг практически закончил подготовку «Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года». Согласно ей в ближайшие семь лет из федерального бюджета должно быть выделено 455 миллиардов рублей, то есть по 65 миллиардов рублей ежегодно.

Деньги планируется направить как на уже известные программы господдержки, включая программы обновления автопарка, льготного кредитования и лизинга, но и новые. Как пишут «Известия», которые ознакомились с проектом стратегии, речь идет о развитии телематических систем, технологий автопилотирования и создания автомобилей с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Кроме того, стратегия предусматривает и развитие газомоторной отрасли.

Собственно, 65 миллиардов рублей в год — не такая уж и крупная сумма, именно столько из федерального бюджета на поддержку автопрома выделено в этом году. В прошлом году эта сумма составила 50 миллиардов рублей, в 2015 году — 43 миллиарда рублей.

Автопроизводители говорят, что готовы к производству электромобилей и гибридов: практически готовые к серийному производству модели есть у АвтоВАЗа, Группы ГАЗ и УАЗа. Однако по их мнению в первую очередь необходимо развивать сегмент газомоторной техники, особенно, с учетом российских климатических условий.