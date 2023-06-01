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1 июн 2023

Российский автопром не верит в европейских партнеров

Российский автопром не верит в европейских партнеров

Председатель совета директоров автосборочной компании «Автотор» Валерий Горбунов не верит в возможность возобновления отношений с европейскими компаниями, в частности, с BMW, чьи автомобили долгое время собирались в Калининграде

«Если и есть какая-то надежда на возвращение партнеров, то они как раз связаны с Hyundai и Kia. Что касается наших европейских партнеров, государственная политика их стран вряд ли позволит им вернуться. Наши партнеры очень жалеют, что им пришлось, как они до сих пор выражаются, "приостановить производство". Но в любом случае в ближайшее время о возобновлении проектов с нашими прежними партнерами речи не идет» - приводят СМИ заявление топ-менеджера.

На сегодняшний день, мощности "Автотора" постепенно занимают компании из Китая, достаточно вспомнить марку KAYI или BAIC.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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