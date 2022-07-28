Автомобильный портал Motorpage
28 июл 2022

Российский автопром восстанавливается?

Российский автопром восстанавливается?

Росстат сообщает, что по итогам июня в России собрали 13,4 тысячи легковых автомобилей - это в 3,6 раза больше, чем в мае

Хорошие показатели объясняются возобновлением производства на отечественном АвтоВАЗе. К сожалению, на данный момент нельзя говорить, что началось возрождение отрасли, так как объемы производства по итогам полугодия сократились на 65 процентов.

Да и в целом производство автомобилей в России продолжают простаивать. Работают считанные единицы – АвтоВАЗ, Haval.  На других предприятиях производство либо не ведется, либо с такими перебоями, что назвать его постоянным нельзя. Некоторые автопроизводители даже продают площадки, как это собирается сделать Volkswagen со своей площадкой в Калуге.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Polo l2020 вид сбоку

Volkswagen собирается продавать свой российский завод

27 июля 2022
Ford Mustang

Новый Ford Mustang покажут раньше срока

27 июля 2022
Geely Coolray

Geely Coolray получил новый мотор в ходе рестайлинга

27 июля 2022
Toyota Land Cruiser Prado

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser Prado

27 июля 2022
Lamborghini Sian

Lamborghini Sian возвели в Lego

27 июля 2022

Китайская компания XPeng построила завод по производству летающих машин

27 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый» Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"
Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок
Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 1 2 2