Российский автопром восстанавливается?

Росстат сообщает, что по итогам июня в России собрали 13,4 тысячи легковых автомобилей - это в 3,6 раза больше, чем в мае

Хорошие показатели объясняются возобновлением производства на отечественном АвтоВАЗе. К сожалению, на данный момент нельзя говорить, что началось возрождение отрасли, так как объемы производства по итогам полугодия сократились на 65 процентов.

Да и в целом производство автомобилей в России продолжают простаивать. Работают считанные единицы – АвтоВАЗ, Haval. На других предприятиях производство либо не ведется, либо с такими перебоями, что назвать его постоянным нельзя. Некоторые автопроизводители даже продают площадки, как это собирается сделать Volkswagen со своей площадкой в Калуге.