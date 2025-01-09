Российский авторынок готовится к большим переменам в 2025 году

Согласно данным Минпромторга, в 2024 году продажи новых автомобилей в России выросли на 39%, достигнув 1,836 млн единиц. Основной рост пришелся на сегмент легковых автомобилей — их было реализовано 1,553 млн единиц, что на 47% больше, чем годом ранее. Однако эксперты прогнозируют, что 2025 год будет сложным для отрасли

Увеличение утилизационного сбора на 10–20% и высокие ставки по автокредитам могут привести к сокращению продаж, особенно в сегментах грузовых автомобилей (которые уже упали на 13% в 2024 году) и автобусов, несмотря на их положительную динамику (+16% в 2024 году). Дилеры будут адаптироваться, сосредоточившись на самых востребованных моделях и исключая невостребованные бренды, такие как Haima, SWM и Foton.

Сегмент отечественного производства вырос на 28%, достигнув 829 тыс. единиц. Производители, локализующие свои сборочные площадки, получают дополнительные преимущества. В то же время, модель работы «под клиента» усиливает роль параллельного импорта, особенно для популярных брендов, таких как VAG и Lynk&Co.

В премиальном сегменте и сегменте гибридных автомобилей ожидается стабильность и дальнейший рост. На рынок уже вышли новые бренды, такие как Rox и Avatr, конкурирующие с импортированными LiXiang. В 2025 году именно гибриды станут важным фактором, поддерживающим рынок.

Дилеры переходят на модель работы «под клиента», делая акцент на предварительных заказах и оптимизации складских остатков. Особенно это заметно в сегменте параллельного импорта, который продолжит активно развиваться.