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24 ноя 2020

Российский авторынок падет

Российский авторынок падет

В 2020 году продажи на российском автомобильном рынке сократятся на 15%, до 1,5 млн. Но уже в 2021-2022 годах эксперты прогнозируют восстановление рынка до 1,6 млн проданных за год машин

«Пандемия COVID-19 нанесла существенный урон многим отраслям экономики — главным образом из-за ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения пандемии, и падения платежеспособного спроса населения. Одним из серьезно пострадавших секторов экономики стал автомобильный рынок. По прогнозу “Открытие Research” — аналитического управления банка “Открытие”, в 2020 году падение продаж легковых автомобилей составит не менее 15%, до 1 490 тыс. единиц (особенно в массовом сегменте), с дальнейшим плавным восстановлением до 1 600 тыс. автомобилей в 2021-2022 годах», — цитирует обзор «Открытие Research» ТАСС.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей упали на 12,1%. Объем продаж новых автомобилей составил около 1,2 млн, примерно столько же в 2019 году было продано на два месяца раньше, в середине сентября, отмечается в обзоре.

При написании новости использовалась информация:
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