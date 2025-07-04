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4 июл 2025

Российский авторынок продолжает падение: за полгода продажи снизились на 28%

Российский авторынок продолжает падение: за полгода продажи снизились на 28%
Автор фото: ru.freepik.com

В первом полугодии 2025 года продажи новых автомобилей в России сократились на 28%, составив 607,5 тыс. единиц. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ, подведя итоги за первые шесть месяцев

Согласно опубликованным данным, рынок новых легковых автомобилей показал снижение на 26% (526,7 тыс. штук), легкие коммерческие автомобили (LCV) упали на 19% (48,8 тыс.), грузовики – на 54% (27 тыс.), автобусы – также на 54% (4,9 тыс. единиц).

В июне текущего года российский авторынок сократился на 31%, по сравнению с июнем 2024 года, составив чуть менее 101 тыс. автомобилей. Это на 2% меньше, чем месяцем ранее. Легковых автомобилей в июне продано 89,6 тыс. штук, что на 27% меньше, чем год назад, и на 1% меньше, чем в мае. Продажи LCV составили 7,1 тыс. штук (–32% в годовом выражении), грузовиков – 3,6 тыс. (–66%), автобусов – 663 единицы (–58%).

Продажи новых электромобилей также просели – на 57%, по сравнению с первым полугодием 2024 года. За шесть месяцев в России было реализовано около 4,8 тыс. электрокаров. При этом доля произведенных в РФ электромобилей выросла до 23%, по сравнению с 18% годом ранее.

Несмотря на общее падение рынка, продажи автомобилей российского производства за полгода продемонстрировали некоторое увеличение, по сравнению с первой половиной 2024 года (+11 процентных пунктов, до 333,3 тыс. штук). В июне доля отечественной техники составила 56,2 тыс. автомобилей (–12,5% к июню 2024 года), тогда как продажи импортных автомобилей рухнули на 45%, до 44,7 тыс. единиц.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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