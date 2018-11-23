Российский беспилотник совершил маршрут из Санкт-Петербурга в Казань

Конечно, в области строения беспилотных автомобилей мы не впереди планеты всей, как в том же самом балете, однако наши технологии ничуть не хуже зарубежных, что и было продемонстрировано компанией «Старлайн», которая успешно провела испытания своего беспилотного автомобиля, отправив его в путешествие из Петербурга в Казань

Собственно, сам беспилотник построен на базе обычной Skoda Octavia, которую оснастили целым набором систем автопилотирования . Отметим, что автомобиль имеет третий уровень автономности, то есть передвигается самостоятельно по дорогам общего пользования, но водитель все равно присутствует, контролируя ситуацию.

Во время испытаний беспилотный автомобиль преодолел 2,5 тысячи километров, причем по трассе скорость автомобиля достигала 80 километров в час. Важное замечание - автомобиль успешно передвигался и по грунтовым дорогам, что в свою очередь, является хорошим испытанием для автономных систем.

Кстати, по «грунтовкам» автомобиль ехал с помощью координат GPS и инерциальной навигации с привязкой к картам. Что касается обычных трасс, то здесь использовались радары и камеры, которые сканировали дорожное полотно. Не обошлось и без досадных «багов», которые были оперативно зафиксированы командой проекта - на некоторых участках трассы у машины возникли сложности с распознаванием границ дороги. Периодически автопилот «подтормаживал» из-за большого объема данных, поступающих по мере движения.