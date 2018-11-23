Автомобильный портал Motorpage
23 ноя 2018

Российский беспилотник совершил маршрут из Санкт-Петербурга в Казань

Российский беспилотник совершил маршрут из Санкт-Петербурга в Казань
Автор фото: Старлайн

Конечно, в области строения беспилотных автомобилей мы не впереди планеты всей, как в том же самом балете, однако наши технологии ничуть не хуже зарубежных, что и было продемонстрировано компанией «Старлайн», которая успешно провела испытания своего  беспилотного автомобиля, отправив его в путешествие из Петербурга в Казань

Собственно, сам беспилотник построен на базе обычной Skoda Octavia, которую оснастили целым набором систем автопилотирования . Отметим, что автомобиль имеет третий уровень автономности, то есть передвигается самостоятельно по дорогам общего пользования, но водитель все равно присутствует, контролируя ситуацию.

Во время испытаний беспилотный автомобиль преодолел 2,5 тысячи километров, причем по трассе скорость автомобиля достигала 80 километров в час. Важное замечание - автомобиль успешно  передвигался и по грунтовым дорогам, что в свою очередь, является хорошим испытанием для автономных систем.

Кстати, по «грунтовкам» автомобиль ехал  с помощью координат GPS и инерциальной навигации с привязкой к картам. Что касается обычных трасс, то здесь использовались радары и камеры, которые сканировали дорожное полотно.  Не обошлось и без досадных «багов», которые были оперативно зафиксированы командой проекта -  на некоторых участках трассы у машины возникли сложности с распознаванием границ дороги. Периодически автопилот «подтормаживал» из-за большого объема данных, поступающих по мере движения.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Запрет на тюнинг теперь коснется и двигателей

23 ноября 2018
Land Rover Range Rover Evoque 2020

Новый Range Rover Evoque представлен официально

23 ноября 2018
Карлос Гон

Конец Карлоса Гона

23 ноября 2018

Европа бастует против цен на бензин

23 ноября 2018

У таксистов отнимают религию

22 ноября 2018
Mitsubishi Delica

Представлен новый Mitsubishi Delica

22 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности Тест драйв
23 ноября 2018

Suzuki SX4
"Suzuki SX4: восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода
Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"
Nissan Murano - nissan murano 2015 почему «японец» из сша в россии ко двору пришелся
Тест драйв
19 ноября 2018

Nissan Murano
"Почему «японец» из США Nissan Murano в России ко двору пришелся"

Написано новостей:

2 2 2 4 5