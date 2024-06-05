Российский электрокар “Атом” получит курьерскую версию

Компания “Кама” поделилась видео с коммерческой версией электромобиля “Атом”. Такой автомобиль, как утверждает производитель, подойдет для различных сервисов доставки

В фургоне оставят только одно водительское место, освободив оставшееся пространство под различный груз. При этом отмечается, что за доплату можно будет установить дополнительное пассажирское сиденье. Задние окна также демонтированы и на их место поставлены заглушки в цвет кузова.

Внутри есть все необходимые крепежи и ремни для фиксации груза. Объем отсека составит 1600 л. при длине в 220 мм. Допустимая масса груза составляет всего 360 кг. Это относительно небольшое значение, но вполне подойдет для службы доставки в черте города.