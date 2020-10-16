Российский электрокар Zetta хотят продавать в Германии

Компактный электрокар Zetta City Modul 1 российской разработки может отправиться на экспорт, сообщает ТАСС. Минпромторг прорабатывает возможность продажи отечественного ситикара за рубежом

По прогнозам министерства, бюджетный электромобиль способен вызвать интерес у зарубежных покупателей и обладает достаточной конкурентоспособностью для выхода на рынки за пределами России.

На данный момент автомобиль проходит финальную стадию сертификации, а производственную площадку в Тольятти готовят к старту серийного производства. Первые «товарные» City Modul 1 уже собраны. Сообщалось, что на мощностях предприятия смогут изготавливать не более 10 000 электрокаров в год, причём половина из них отправится на экспорт.

Zetta City Modul 1 – это двухместный российский электрокар с трёхдверным кузовом из металлического каркаса с композитными навесными панелями. Автомобиль оснащается четырьмя мотор-колёсами суммарной отдачей 98 лошадиных сил. На одном заряде аккумулятора ёмкостью 10 киловатт-часов автомобиль способен проехать 180 километров.