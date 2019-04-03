Российский каршеринг захватывает мир

Один из старейших российских операторов каршеринга- Anytime- выходит на мировой рынок. Первой страной «дальнего» зарубежья стала Чехия. До этого момента оператор уже присутствовал в Казахстане и Белоруссии

Пока машины будут доступны только в Праге — там уже есть «несколько сотен» гибридных Toyota Yaris с автоматической коробкой передач. Стоимость аренды составит от 1,9 чешских крон (примерно 5,66 рублей) в минуту, а в цену будет включен бензин, платная парковка и страховка. После аренды автомобиля у пользователя есть 20 минут бесплатного бронирования, чтобы дойти до машины и активировать её.

Сервисом смогут воспользоваться водители старше 21 года с минимальным стажем вождения от двух лет. Для аренды нужно скачать мобильное приложение Anytime и пройти регистрацию. Представители каршеринга говорят, что арендовать машины пользователи смогут в течение нескольких ближайших недель. На данный момент, пользователям доступна лишь регистрация.