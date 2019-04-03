Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2019

Российский каршеринг захватывает мир

Российский каршеринг захватывает мир

Один из старейших российских операторов каршеринга- Anytime- выходит на мировой рынок. Первой страной «дальнего» зарубежья стала Чехия. До этого момента оператор уже присутствовал в Казахстане и Белоруссии

Пока машины будут доступны только в Праге — там уже есть «несколько сотен» гибридных Toyota Yaris с автоматической коробкой передач. Стоимость аренды составит от 1,9 чешских крон (примерно 5,66 рублей) в минуту, а в цену будет включен бензин, платная парковка и страховка.  После аренды автомобиля у пользователя есть 20 минут бесплатного бронирования, чтобы дойти до машины и активировать её.

Сервисом смогут воспользоваться водители старше 21 года с минимальным стажем вождения от двух лет. Для аренды нужно скачать мобильное приложение Anytime и пройти регистрацию.  Представители каршеринга говорят, что арендовать машины пользователи смогут в течение нескольких ближайших недель. На данный момент,  пользователям доступна лишь регистрация.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Трушеринг, vc.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai i30

В Hyundai продемонстрировали руль будущего

03 апреля 2019
Ford Focus

Ford “обрушил” цены на свои автомобили

03 апреля 2019
KIA ProCeed 2019

KIA ProCeed получила российский ценник

03 апреля 2019

Электромобили скоро подешевеют

02 апреля 2019

Еще одна федеральная служба освобождена от оплаты за парковку

02 апреля 2019

Автопилот Cadillac ослеп

02 апреля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe - mercedes-amg gt 4-door coupe 2019 оказался… пятиместным суперкаром Тест драйв
03 апреля 2019

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe
"Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оказался… пятиместным суперкаром"
KIA K900 - представительский седан kia k900 2019 проповедует сдержанную роскошь
Тест драйв
01 апреля 2019

KIA K900
"Представительский седан KIA K900 проповедует сдержанную роскошь"
Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 coupe 4matic 2019 запах женщины
Тест драйв
28 марта 2019

Mercedes-Benz C-Class
"Mercedes C200 Coupe 4MATIC. Запах женщины"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 1 1 4