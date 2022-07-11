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11 июл 2022

Российский министр транспорта готов пересесть на автомобиль Lada

Российский министр транспорта готов пересесть на автомобиль Lada

Российский министр транспорта Виталий Савельев заявил в рамках форма «Территория смыслов, что готов пересесть на автомобиль марки Lada. Правда чиновник заявил, что сделает это только при одном условии

Итак, сейчас чиновник передвигается на автомобиле корейского бренда Genesis, на отечественную машину же Савельев сядет лишь в том случае, «если ее сделают нормально». Савельев даже вспомнил, что когда-то все госслужащие пересаживались на «Волги», вот только автомобиль получился каким-то недоделанным.

Отметим, что предложение о замене служебного гаража на «Лады» поступило от главы Минфина, Антона Силуанова. На это заявление пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каждый госслужащий «готов ко всему», а глава АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что это «отличная идея».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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