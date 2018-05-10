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10 май 2018

Российский рынок: рост продолжается

Российский рынок: рост продолжается

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в России, продажи новых автомобилей на нашем рынке продолжают расти. Пока сказывается эффект отложенного спроса: годом ранее продажи были очень низкими.

В апреле этого года на российском рынке продано 152 425 автомобилей, это на 17,6% больше, чем годом ранее. За первые четыре месяца рост продаж составил 20,5% до 545 345 автомобилей.

«Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузначный рост объема продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных по привлекательным ценам, — заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер. —  Заметное ослабление рубля в последние недели стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен. В результате резко выросло число заказов на новые автомобили, что является отличной новостью для статистики продаж в краткосрочной перспективе».

Лидером по объемам продаж остается Lada: в апреле было продано 30 712 автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. Однако впервые темпы роста Лады с начала года оказались ниже темпов роста рынка. Зато у многих других лидеров они выше. На втором месте Kia с 19 591 автомобилями (+22%), на третьем — Hyundai (15 863; +16). Следом идут Renault с 11 954 автомобилями (+3%) и Volkswagen (8905 автомобилей; +23%).

Абсолютным лидером по темпам роста среди компаний, которые в апреле продали больше тысячи автомобилей, стала Mitsubishi: ее продажи выросли в 2,4 раза до 3031 автомобилей. А из неудачников можно отметить Ravon (-33%), Datsun (-14%) и Audi с Land Rover (продажи обеих упали на 7%).
 

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При написании новости использовалась информация:
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