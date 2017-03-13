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13 мар 2017

Российский рынок автомобилей 4-й в Европе

Российский рынок автомобилей 4-й в Европе

Российский автомобильный рынок, в начале года выпавший из пятерки крупнейших рынков Европы, в феврале поднялся на четвертое место, обогнав Англию и Испанию

Однако, о росте и позитивной динамике нашего рынка говорить, к сожалению, не приходится - своим четвертым местом мы обязаны падению остальных.

По данным аналитического агентства «Автостат», первое место осталось за Германией, упавшей на 2,6% (243 602 автомобиля), за ней Италия, где продажи выросли на 6,2% (183 777 единиц). По словам ассоциации автопроизводителей Италии, это лучший результат февраля за последние семь лет. На третьем месте – Франция, упавшая на 2,9% (161 885 автомобилей), а на четвертом месте Россия, где в феврале продали около 106658 автомобилей, которая так же упала на 4,1 %.

Пятой стала Испания с показателем в 97796 автомобилей, прибавившая 0,2%. Как отмечают в испанской ассоциации автопроизводителей, такой спрос обусловлен программой, субсидирующей покупку новых, экономичных моделей. Англия же опустилась на шестое место, показав спад в 0,3% (83115 новых автомобилей), но местное бизнес-сообщество производителей и дилеров уверено, что февральский спад традиционен и ожидает роста продаж уже в марте.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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