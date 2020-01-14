Российский рынок автомобилей будет падать постоянно

В Ассоциации европейского бизнеса предположили, что в 2020 году продажи новых автомобилей в России упадут еще на несколько процентов

В 2019 г. в России автопроизводители реализовали 1 759 532 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,3% (41,1 тыс. ед.) меньше, чем в 2018 году. При этом в декабре было зафиксировано увеличение продаж на 2,3% (179 тыс. автомобилей). Радоваться нечему, так как по прогнозам АЕБ рынок продолжит падение - в следующие 12 месяцев продажи новых автомобилей снизятся на 2,1% по сравнению с прошлым годом — до 1,72 млн автомобилей.

«В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год — 1,72 млн единиц, что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году», —цитирует портал Autonews председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.