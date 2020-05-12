Российский рынок идет на антирекорд

Российский авторынок по результатам апреля поставил антирекорд — в сумме продано лишь 38 922 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 72,4%, или на 102 089 единиц, меньше, чем в апреле 2019 года

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. «Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости. Чтобы в новой реальности оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж. Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае» - приводит портал Drom слова Томаса Штэрцеля, председателя Комитета автопроизводителей АЕБ.

Все без исключения компании на российском рынке показали резко отрицательную динамику — продажи упали в несколько раз. Лидером остается отечественная Lada, автомобили которой разошлись тиражом в 9396 ед., что на 71% меньше, чем в прошлом году. На втором месте идет Kia с результатом 4334 ед. (-78%), а на третьем — Renault, продавшая 3135 машин (-75%). Четвертая строчка за Volkswagen (3093 ед., -68%), а замыкает первую пятерку Skoda (3041 ед., -59%).