Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования российского рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2016 году.

По данным аналитиков Автостата, по итогам 2016 года в России было продано 92 700 единиц легкого коммерческого транспорта, что всего 0,1% или на 120 шт. больше, чем годом ранее. В декабре объем продаж LCV на российском рынке был зафиксирован на уровне 12 341 экземпляра. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос более чем на четверть (+27,3%).

Наиболее популярным брендом в этом сегменте в 2016 году стала отечественная марка GAZ. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 41 796 автомобилей, улучшив свои результаты на 8,8%. Только в декабре россияне приобрели 5 804 LCV этого бренда – на 39,1% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге сегмента с большим отрывом занимает еще одна отечественная компания – УАЗ. За отчетный период объемы реализации российских LCV на родном рынке составили 18 849 экземпляров, при падении в 7,2%. За последний месяц этого периода в России было продано 2 649 коммерческих автомобилей УАЗ – на 7,4% больше, чем в декабре 2015 года.

«Тройку» лидеров закрывает коммерческое подразделение немецкой компании Mercedes-Benz. В 2016 году автопроизводитель из ФРГ продал на территории РФ 6 605 своих легких коммерческих автомобилей, что на четверть меньше, чем в 2015 году (-25,8%). В прошлом месяце LCV от Mercedes-Benz Vans были распроданы в количестве 861 экземпляра, прирост в годовом отношении составил 22,3%.