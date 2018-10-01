Российский рынок лёгких коммерческих автомобилей вошёл в пятёрку европейских лидеров

Сегмент LCV – небольшие коммерческие грузовые и пассажирские авто – показал в России выдающийся результат

Число проданных дилерами новых машин, массой до 3,5 т, отметилось в «пятёрке» европейских лидеров. Об этом сообщила Европейская ассоциация автомобильных производителей.

Российский рынок вырос меньше европейского. Он продемонстрировал рост в 5,8% в сравнении с показателем 7,1% в среднем по Европе. Тем не менее, для нашего автомобильного сообщества это очень положительные цифры, так как показывают обновление парка городского коммерческого транспорта.

Первую строчку в рейтинге продаж LCV занимает Франция. Второе место у Германии. Третью позицию занимает Великобритания, а за ней следует Испания. До лидеров с числом более 26 тысяч машин нам пока далековато с нашим результатом немногим больше 9-ти тысяч. Но догнать Испанию с числом продаж в 15 тысяч, наверное, можно будет уже в ближайшие годы.