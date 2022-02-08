Российский рынок официально покинули еще два мировых бренда

Коронавирусные года – серьезное испытание для автопроизводителей, в особенности для тех, чья продукция не пользовалась большим спросом. Не так давно о своих намерениях свернуть продажи легковых машин заявила Honda, а теперь нам стало известно, что еще две марки покидают российский рынок

Речь идет про Smart и Chrysler. В случае с последним все ясно – нет спроса. АЕБ сообщает, что за прошлый год было продано всего лишь два минивэна Pacifica (в России марка Сhrysler представлена только этой моделью), да и в прошлые года цифры были единичными. Со «Смартом» история интереснее.

Дело в том, что эта марка перестала производить машины с ДВС, переориентировавшись на выпуск электрокаров. Их, как раз к нам поставлять и не будут, так как с 1 января 2022 года вернули ввозные пошлины для электромобилей, и теперь компаниям нужно платить 15% от стоимости машины, что отрицательно сказывается на ценовой привлекательности такого транспорта.