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8 фев 2022

Российский рынок официально покинули еще два мировых бренда

Российский рынок официально покинули еще два мировых бренда
Автор фото: фирма-производитель

Коронавирусные года – серьезное испытание для автопроизводителей, в особенности для тех, чья продукция не пользовалась большим спросом.  Не так давно о своих намерениях свернуть продажи легковых машин заявила Honda, а теперь нам стало известно, что еще две марки покидают российский рынок

Речь идет про Smart и Chrysler.  В случае с последним все ясно – нет спроса. АЕБ сообщает, что за прошлый год было продано всего лишь два минивэна  Pacifica (в России марка Сhrysler представлена только этой моделью), да и в прошлые года цифры были единичными. Со «Смартом» история интереснее. 

Дело в том, что эта марка перестала производить машины с ДВС, переориентировавшись на выпуск электрокаров. Их, как раз к нам поставлять и не будут, так как с 1 января 2022 года вернули ввозные пошлины для электромобилей, и теперь компаниям нужно платить 15% от стоимости машины, что отрицательно сказывается на ценовой привлекательности такого транспорта.

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