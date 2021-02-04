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4 фев 2021

Российский рынок открывает год с падения

Российский рынок открывает год с падения

Ассоциация европейского бизнеса отчиталась за январские продажи автомобилей на российском рынке. Как показывает статистика, показатели серьезно снизились по отношению к прошлому году

95 213 – ровно столько автомобилей было продано в январе. C одной стороны – это неплохой показатель, особенно, в условиях кризиса, вызванного пандемией. Между тем, за тот же месяц, но уже в прошлом году, было продано почти сто тысяч машин. Так что падение спроса налицо. В процентном выражении можно сказать, что  продажи снизились почти на пять процентов. Интересная картина сложилась и в отношении лидеров продаж. Кто возглавлял рейтинг в прошлом году? Лидером была Lada Granta. Однако, в этот раз ей пришлось подвинуться и уступить свое место Kia Rio. В первую тройку также вошла и Lada Vesta. Неплохие результаты показывают и китайские производители. Так, например, Chery занимают одиннадцатую строчку, хотя год назад они были на двадцатой позиции рейтинга.

«Новый год традиционно начался с низких продаж. В январе 2021 года продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трёх месяцев существенного роста с декабря 2020 г. рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года» - заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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