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19 янв 2018

Российский рынок подержанных автомобилей топчется на месте

Российский рынок подержанных автомобилей топчется на месте

В прошлом году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на двузначную цифру. Однако радоваться пока рано: там был эффект отложенного спроса, а еще государство серьезно поддержало рынок. Свидетельством тому, что до полного восстановления еще далеко: результаты продаж машин с пробегом.

Здесь, естественно, ни о каком отложенном спросе речь не идет, да и государство «вторичку» никак не поддерживает. В прошлом году в нашей стране было продано 5 301 200 автомобилей с пробегом, что всего на 2,1% больше, чем в 2016 году.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в 2017 году пришлось 27% от общего объема. В количественном выражении это составляет 1 443 000, что на 0,2% ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, чей результат достиг 586,5 тыс. подержанных экземпляров (-0,6%). Третье место занимает другой японский бренд – Nissan (284,6 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 3,1%. В первую пятерку также попадают Hyundai (242,1 тыс. шт.; +10,1%) и Chevrolet (229,5 тыс. шт.; +3,4%).

Большинство представленных в ТОП-10 марок (7 из 10) показали в прошлом году положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет корейский Kia (+15,3%). В небольшом «минусе», помимо Lada и Toyota, оказался и японский Mitsubishi (-1,5%).

Среди моделей самой популярной стала Lada 2114 с объемом 155,5 тыс. машин – на 0,8% меньше, чем в 2016 году. На втором месте находится Lada 2107 с 141,2 тыс. подержанных экземпляров (-3,2%). Замыкает тройку лидеров Ford Focus (132,7 тыс. шт.; +2,6%), который удерживает титул самой продаваемой иномарки на рынке автомобилей с пробегом. В пятерку лидеров также попали Lada 2110 (119,4 тыс. шт.; -4,1%) и Lada Priora (105,7 тыс. шт.; +6,2%). В ТОП-10 среди моделей наибольший рост рынка продемонстрировал Hyundai Solaris (+27,6%). Как отмечают эксперты агентства «Автостат», модель уже несколько лет подряд входит в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляется на вторичном рынке, т.к. подходит срок смены владельца.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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