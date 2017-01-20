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20 янв 2017

Российский рынок подержанных автомобилей вырос на 6 процентов

Российский рынок подержанных автомобилей вырос на 6 процентов
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат  опубликовало результаты исследования состояния вторичного автомобильного рынка в России в 2016 году.

Согласно результатам исследования экспертов, по итогам прошлого года объем рынка подержанных автомобилей был зафиксирован на уровне 5 193 236 млн экземпляров. В сравнении с 2015 годом этот показатель вырос на 6%. В декабре же емкость рынка, напротив, сократилась на 0,6% и составила 440 754 экземпляра.

Лидирующую позицию в рейтинге брендов вторичного рынка, традиционно, занимает отечественная марка Lada. Так, за двенадцать минувших месяцев на территории РФ было перепродано 1 445 382 таких автомобилей, что на 3,6% меньше, чем в позапрошлом году. Только в декабре в России было реализовано 119 626 подержанных отечественных авто (-8,7%). Стоит отметить, что в структуре вторичного рынка на продажи автомобилей этого бренда приходится доля в 28%.

Первое место среди иностранных брендов и второе место в общем зачете занимает японская марка Toyota. В 2016 году россияне пробрели 590 056 подержанных автомобилей из Страны Восходящего Солнца. В сравнении с результатами 2015 года этот показатель вырос на 10,4%. Из этого количества 50 656 экземпляров было продано в прошлом месяце, прирост к АППГ составил 0,6%.

«Тройку» лидеров закрывает еще один бренд из Японии – Nissan. Подержанные автомобили этой марки в России в прошлом году разошлись в количестве 276 024 экземпляров – на 11,2% больше, чем годом ранее. За декабрь в нашей стране было продано 23 611 японских автомобилей с пробегом, что на 4,3% больше, чем в декабре 2015 года.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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