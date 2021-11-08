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8 ноя 2021

Российский рынок продолжает падать

Российский рынок продолжает падать

Уже четвертый месяц продолжается падение отечественного автомобильного рынка, и темпы совершенно не будут снижаться. Эксперты прогнозируют, что картина выровняется лишь в середине следующего года

«В октябре 2021 года четвертый месяц подряд рынок продолжил снижаться. <...> Предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок», — цитирует портал Autonews председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Если взглянуть на картину в целом, то наихудшую динамику показывает отечественный АвтоВАЗ – в октябре он реализовал немногим больше двадцати пяти тысяч автомобилей, то на 31 процент меньше, чем годом ранее. На втором месте идет Kia с показателем в 21 217 машины (-24%), на третьем — Hyundai с 13 162 проданными автомобилями (-15%)

При написании новости использовалась информация:
РБК

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