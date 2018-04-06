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6 апр 2018

Российский рынок растет 12-й месяц подряд

Российский рынок растет 12-й месяц подряд

Российский рынок начал оживать после кризиса ровно год назад: впервые после перерыва продажи поползли вверх в марте 2017 года. В этом году рост продолжился.

В марте этого года на российском рынке было продано 157 279 автомобилей, это на 13,1% больше, чем годом ранее. А за первые три месяца продажи выросли и вовсе на 21,7% и составили 392 920 штук. Но радоваться рано: сыграл эффект отложенного спроса, ведь январь-февраль прошлого года показывали отрицательную динамику.

С этим согласен и глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер: «Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе».

Впервые с начала года комитет дал осторожный прогноз в целом по году: по оценке автопроизводителей в этом году продажи вырастут на 10% до 1,75 миллиона автомобилей.

Лидером российского рынка остается Lada, продажи которой в марте выросли на 22% до 20 708 автомобилей. Следом идут Kia (19 096 шт, +31%) и Hyundai (16 705 шт, +17%). Замыкают первую пятерку Renault, продажи которой выросли на 25% до 14 047 автомобилей и Toyota, продажи которой снизились на 8% до 8914 автомобилей.

Кстати, о неудачниках марта, в лидирующей группе сильно просели продажи у Nissan (-21%), УАЗ (-38%) и Datsun (-36%). Их, пожалуй, можно назвать главными неудачниками марта.

В премиальном сегменте лидирует Mercedes-Benz (3250 автомобилей, +4%), в спину ему дышит BMW (3210 автомобилей, +15%), замыкает тройку Lexus с 2462 проданными автомобилями (+12%).
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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