Российский рынок новых легковых автомобилей не просто ожил, а, кажется, начинает расцветать. В сентябре продажи выросли на 17,9% до 148 371 автомобиля, а в целом за первые девять месяцев этого года рост составил 10,6% до 1 021 070 автомобилей.

Конечно же, на рост серьезно оказал влияние эффект отложенного спроса и государственные программы поддержки авторынка, но эксперты говорят, что россияне устали копить деньги, и, несмотря на снижающуюся покупательскую способность, начали активнее тратить накопления.

Благодаря хорошим показателя комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России даже пересмотрел свой прогноз на этот год: теперь ожидается рост продаж на 10,8% до 1,58 миллиона автомобилей.

Нешуточная борьба разгорелась за место лидера популярности среди моделей, продающихся на российском рынке. В сентября лучший результат вновь у Kia Rio, а российская Granta пока прследует его. Впрочем, до конца года ситуация может поменять: большая часть продаж Rio пришлсь на предыдущее поколение, а новое подорожало и, соответственно, пользуется меньшим спросом. На третьем еще одна вазовская модель, Lada Vesta, а вот Hyundai Solaris теряет популярность и опустился на четвертое место. Причем, картина одинаковая, что по итогам сентября, что по итогам девяти месяцев.

Среди марок на первом месте по-прежнему Lada: в сентябре ее продажи выросли на 24 процента, а по итогам 9 месяцев — на 17 процентов. В итоге на конец сентября АвтоВАЗ увеличил свою долю на рынке еще на один процент до 19,6 процентов. Следом за Lada расположились Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen.

