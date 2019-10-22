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22 окт 2019

Российский рынок захватят азербайджанские «хазары»

Российский рынок захватят азербайджанские «хазары»

В Россию в ближайшее время начнут поставлять компактные седаны Khazar SD азербайджанского производства, их выпускают в Нефтчалинской промзоне на юге страны

Как заявляют представители азербайджанского государственного аппарата, первую партию «Хазаров» из десяти единиц импортируют в РФ «уже в ближайшее время».  Напомним, что Khazar SD — это иранский седан IKCO Dena, но собранный в Азербайджане. В свою очередь, Dena представляет собой глубоко модернизированную версию модели IKCO Samand, которую продавали в РФ в 2005-2009 гг. Samand же конструктивно опирается на лицензионную базу французского Peugeot 405 образца 1987 года. Такие, однако, метаморфозы.

К слову, если у Вас  возникли вопросы, как связаны между собой Иранский и Азербайджанский производители автомобилей, то мы ответим, что завод по выпуску Khazar в Нефтчале является совместным предприятием местной компании «Азермаш» и иранской Iran Khodro, доли между партнерами поделены в пропорции 75/25. Оно работает по методу крупноузловой (отверточной) сборки и ежегодно может выпускать до 10 000 машин.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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