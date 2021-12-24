Российский стартап зарядит английские электрокары

Российский стартап L-Charge, разработавший и запустивший в эксплуатацию сеть мобильных зарядных станций для электромобилей, в 2022 году начнёт развёртывать такие станции в столице Великобритании

Мобильные станции представляют из себя генераторы, которые установлены на шасси различных фургонов и грузовиков. Сами генераторы работают либо на природном газе, либо на водороде. Два важных нюанса. Первый - генераторы способны обеспечивать любую мощность зарядки – все зависит от возможностей бортовой сети подзаряжаемого электрокара.

Нюанс второй – одновременно могут подзаряжаться четыре автомобиля, причем пять минут зарядки от такого генератора могут обеспечить 100-километровый запас хода. Что касается тарифов, то для нашей столицы указана цена 15 рублей за киловатт-час. В Европе услуга мобильной зарядной станции будет стоить около 80 евроцентов за киловатт-час (66 рублей).