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24 дек 2021

Российский стартап зарядит английские электрокары

Российский стартап зарядит английские электрокары

Российский стартап L-Charge, разработавший и запустивший в эксплуатацию сеть мобильных зарядных станций для электромобилей, в 2022 году начнёт развёртывать такие станции в столице Великобритании

Мобильные станции представляют из себя генераторы, которые установлены на шасси различных фургонов и грузовиков. Сами генераторы работают либо на природном газе, либо на водороде. Два важных нюанса. Первый -  генераторы способны обеспечивать любую мощность зарядки – все зависит от возможностей бортовой сети подзаряжаемого электрокара.

Нюанс второй – одновременно могут подзаряжаться четыре автомобиля, причем пять минут зарядки от такого генератора могут обеспечить 100-километровый запас хода. Что касается тарифов, то для нашей столицы указана цена 15 рублей за киловатт-час. В Европе услуга мобильной зарядной станции  будет стоить около 80 евроцентов за киловатт-час (66 рублей).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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