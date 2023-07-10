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10 июл 2023

Российский завод Соллерс выпустит собственные пикапы

Российский завод Соллерс выпустит собственные пикапы

Российский автопроизводитель Соллерс намерен возобновить работу завода во Владивостоке 17 июля 2023 года

Как заявляет компания, будет реализована пилотная партия новой линейки пикапов, которые будут продаваться на российском рынке под брендом Sollers.

Стало ясно, что речь идет о сборке китайских рамных внедорожных пикапов JAC T6, о которой мы сообщали несколько дней назад.  JAC T6 на данный момент ввозится из Казахстана. Модель оснащается дизельной и бензиновой “турбочетверками” мощностями 136 л.с. и 177 л.с. соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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