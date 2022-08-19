Российского гран-при Формулы-1 больше не будет

Глава гоночной серии Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что российского Гран-при в календаре больше не будет.

Как сообщают СМИ, топ-менеджер высказался довольно резко в отношении российской стороны, при этом никак не затронув политическую сторону вопроса. Оказывается, что во всем виноваты деньги, причем очень большие, которые российские организаторы запросили за свои услуги.

«Деньги за проведение Гран-при были безумными. Но некоторые вещи не подлежат обсуждению. Я всегда говорю: никогда не говори "никогда". Но в данном случае могу пообещать: мы не будем вести с ними никаких переговоров. Гонок там больше не будет» - цитируют топ-менеджера российские СМИ.