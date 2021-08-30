Россию ожидает дефицит шин

Простой предприятий по производству покрышек, вызванный вспышками коронавируса, приведет к дефициту вышеуказанного продукта

Как сообщают наши коллеги из газеты "Вечерняя Москва", некоторая нехватка шин для машин и мотоциклов наблюдается уже сейчас! Предприятия не вышли на тот уровень производства, который обеспечивался до пандемии, а значит они попросту не смогут удовлетворить высокий спрос.

Эксперты полагают, что положение дел лишь усилится с приходом зимы. «Может оказаться так, что даже за большие деньги шин не будет», – заявил нашим коллегам автомобильный эксперт Константин Лигачев.Впрочем, есть мнение, что не все так категорично, и отрасль отделается лишь повышением цен, да и оно будет вызвано лишь удорожанием сырья и процессов логистики.