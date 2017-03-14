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14 мар 2017

Росстандарт: качество топлива на АЗС определит экспресс-тест

Росстандарт: качество топлива на АЗС определит экспресс-тест
Автор фото: из архива моторпэйдж

До конца нынешнего года Росстандарт создаст новую методику проверки качества топлива, благодаря которой экспресс-тест займет всего несколько минут, а на долгую экспертизу в лабораторию отправляться будут лишь подозрительные пробы 

Новый тест поможет прямо на месте с 95-процентной вероятностью определить точное октановое и цетановое числа топлива, а также содержание свинца, серы и марганца в топливе.

Сегодня аналогичная процедура тоже применяется, но приостановить деятельность АЗС или нефтебазы, торгующей суррогатом можно лишь по результатам дорогого теста, занимающего несколько дней. За это время, как правило, АЗС уже успевает распродать весь суррогат. Именно поэтому новая методика, стоимость применения которой, по предварительным подсчетам ниже использующейся сегодня в 6-8 раз, должна увеличить охват проверок и сократить их сроки.

Испытывать новую методику начнут уже в апреле в некоторых регионах, а до конца года измерительные приборы внесут в реестры и внесут процедуру в законодательство. Инициативу поддерживают как производители топлива, так и ритейлеры, которые вынуждены доверять сертификату качества топлива, выданному нефтебазой. Напомним, в прошлом году примерно 12% российских АЗС торговали суррогатом, а по оценкам экспертов, общий объем контрафакта на российском топливном рынке составляет от 6 до 10 миллионов тонн.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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