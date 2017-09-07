Еще несколько месяцев назад представители сразу нескольких ведомств заявили о необходимости введения обязательной сертификации с проведением всех необходимых испытаний для колесных дисков.

Однако пока соответствующие поправки в регламенты лишь готовятся и как производители дисков, так и некоторые сертификационные центры бьют тревогу: на рынке существует огромное количество контрафактных колесных дисков, которые не проходят испытания и, соответственно опасны для эксплуатации на автомобилях.

По заказу Росстандарта центр «ИЛМА-МАДИ» провел испытания колесных дисков, в результате которых десять из них не прошли испытания. Ведомство направило продавцам этих дисков предписания о приостановке реализации продукции. Также было направлено уведомление в таможенную службу для предотвращения попадания в Россию данных дисков.

Список дисков, не прошедших испытания: