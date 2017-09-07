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7 сен 2017

Росстандарт нашел на рынке опасные колесные диски. Список

Росстандарт нашел на рынке опасные колесные диски. Список

Еще несколько месяцев назад представители сразу нескольких ведомств заявили о необходимости введения обязательной сертификации с проведением всех необходимых испытаний для колесных дисков.

Однако пока соответствующие поправки в регламенты лишь готовятся и как производители дисков, так и некоторые сертификационные центры бьют тревогу: на рынке существует огромное количество контрафактных колесных дисков, которые не проходят испытания и, соответственно опасны для эксплуатации на автомобилях.

По заказу Росстандарта центр «ИЛМА-МАДИ» провел испытания колесных дисков, в результате которых десять из них не прошли испытания. Ведомство направило продавцам этих дисков предписания о приостановке реализации продукции. Также было направлено уведомление в таможенную службу для предотвращения попадания в Россию данных дисков.

Список дисков, не прошедших испытания:

  • - алюминиевые диски торговой марки Nitro, модель Y355 (артикул 9276n), типоразмер 15х6,5J , не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины);
  • - алюминиевые диски торговой марки MEGA WHEEL, модель CR-09 GM (артикул 9166471), типоразмер 16х6,5J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины обода, отделение обода от диска);
  • - алюминиевые диски торговой марки Legeartis, модель Concept-RN505 REP (артикул 9124746), типоразмер 16х6,5J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);
  • - алюминиевые диски торговой марки Legeartis, модель Concept-GM510 REP (артикул 9124599), типоразмер 16х6,5J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);
  • - алюминиевые диски торговой марки NZ Wheels, модель NZ SH 670 (артикул 9129592), типоразмер 16х6,5J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (закраина отделяется от обода);
  • - алюминиевые диски торговой марки YST wheels, модель YST X-25 (артикул 9161922), типоразмер 16х6,5J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (центральный элемент отделяется от обода);
  • - алюминиевые диски торговой марки CROSS STREET, модель CR-08 (артикул 9131836), типоразмер 16х6,5J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (трещина в закраине);
  • - алюминиевые диски торговой марки CROSS STREET, модель CR-05 (артикул 9131715), типоразмер 16х6,5J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение диска от обода);
  • - алюминиевые диски торговой марки ALCASTA, модель M20 (артикул 9123491), типоразмер 16х6,5J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение диска от обода);
  • - алюминиевые диски торговой марки MEGAMI, модель MGM-3 (артикул 9189544), типоразмер 15х6,0J, не прошли испытания на удар под углом 13° под углом 30° (отделение закраины).
     

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