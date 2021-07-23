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23 июл 2021

Росстандарт предупредил автомобилистов об «утопленниках»

Росстандарт предупредил автомобилистов об «утопленниках»

В данный момент Европа страдает от паводков и ливней. Стихия не жалеет ни людей, ни дома, ни машины, но причем тут Россия?

Дело в том, что Росстандарт обнаружил случаи оформления СБКТС (Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства), выданные на импортированные подержанные автомобили из Европы задним числом без проведения инструментальных проверок. Говоря простым языком, ведомство обнаружило использование поддельных документов на автомобили, которые в частном порядке ввозятся с Запада.

Ведомство полагает, что в РФ, таким образом, пытаются ввести «машины-утопленники», которые пострадали от паводков в Европе. Росстандарт просит соотечественников быть внимательными при покупке автомобилей из Европы и напоминает, что фальшивые СБКТС станут непреодолимой помехой к получению ПТС и последующей регистрации автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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