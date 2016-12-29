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29 дек 2016

Росстандарт проверил детские удерживающие устройства «ФЭСТ»

Росстандарт проверил детские удерживающие устройства «ФЭСТ»
Автор фото: фликр.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о запрете продаж на территории РФ детских удерживающих устройств «ФЭСТ».

Росстандарт совершил внеплановый выезд на предприятие «ФЭСТ», занимающееся выпуском, так называемых, «направляющих лямок» для безопасной перевозки детей в автомобилях. Целью выезда являлась проверка качества выпускаемой продукции.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках проведенных мероприятий было выявлено несоответствие детских удерживающих устройств «ФЭСТ» требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, специалистами ведомства было обнаружено, что на продукции костромского предприятия отсутствует схема крепления.

Кроме того, согласно результатам тестирования «направляющих лямок» было обнаружено, что при фронтальном столкновении автомобиля с препятствием, удерживающее устройство оказывает чрезмерно сильное давление на внутренние органы брюшной полости ребенка.

Результатом проверки стало возбуждение административного разбирательства по части 1-ой статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» в отношении ООО «ФЭСТ».

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт, Коммерсантъ

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