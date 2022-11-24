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24 ноя 2022

Ростех обещает полное импортозамещение автомобильной электроники

Ростех обещает полное импортозамещение автомобильной электроники

Проблема нехватки критической электроники для автомобилей отечественного производства будет решена в течение двух лет

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу ведомства, Сергея Чемезова, сегодня все отечественные автопроизводители перестраиваются на сотрудничество с российскими поставщиками электроники.  Если все пойдет по плану, то уже к 2024 году  большинство электронных компонентов, которые критически важны для автомобильной промышленности, будут локализованы.

Стоит отметить, что ситуация с электроникой обострилась весной текущего года на фоне сложной геополитической ситуации и санкционной нагрузкой.  Российские компании потеряли доступ к электронным комплектующим европейских, корейских и японских брендов. К примеру, тот же Bosch прекратил сотрудничать и с УАЗ, и с LADA, и с ГАЗ.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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