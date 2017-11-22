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22 ноя 2017

РСА хочет продлить действие Единого агента еще на полгода

РСА хочет продлить действие Единого агента еще на полгода

Несмотря на то, что еще месяц назад шел разговор о том, что система Е-гарант полностью заменит Единого агента ОСАГО на рынке электронных полисов «автогражданки», президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) рекомендовал продлить действие Единого агента еще на полгода.

Единый страховой агент ОСАГО был создан в прошлом году для решения проблемы продажи полисов в 16 проблемных регионах, где страховщики отчаянно не хотят работать. Система предполагает возможность заключения договора одной страховой компанией от имени другой. Отказаться от участия в Едином страховом агенте было нельзя: в системе заняты все страховые компании, работающие с ОСАГО.

В начале этого года небольшие страховые компании обвинили лидеров рынка в том, что они перекладывают на них убыточные договора, отказываясь работать в «токсичных» регионах и продавая полисы от их имени. В итоге РСА запустил систему Е-гарант: в случае технических проблем, договор заключается прямо на сайте союза, а страховая выбирается случайным образом по номеру ПТС. В итоге риски распределяются равномерно среди всех компаний. Но в итоге президиум хочет продлить работу прежней системы до 1 июля следующего года.

«Страховщики посчитали, что для стабильности и доступности услуги ОСАГО необходимо идти на встречу потребителю и продлить действие системы, которая себя хорошо зарекомендовала. Этот вопрос теперь выносится на общее собрание членов РСА 12 декабря. В случае окончательного положительного решения действие системы будет продлено до следующего годового общего собрания членов РСА, которое должно состояться в начале июня 2018 года», — заявил глава РСА Игорь Юргенс.

Но и от Е-гаранта в союзе отказываться не намерены, страховщики договорились и дальше совершенствовать данную систему.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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