Многие жалуются, что приобрести электронный полис ОСАГО невозможно: сайты страховых компаний постоянно выдают ошибку при обращении к базе данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В результате, договор заключить невозможно. В РСА признали наличие такой проблемы.

Оказывается Автоматизированная информационная система РСА (АИС РСА) не была готова к таким нагрузкам. Изанчально система создавалась для информационного обеспечения возможности заключения электронного договора ОСАГО, осуществление компенсационных выплат, осуществления прямых выплат убытков (ПВУ), применения КБМ, анализа экономической обоснованности страховых тарифов, взаимодействия со страховщиками, заключившими договоры страхования средств наземного транспорта с потерпевшими, контроля за осуществлением ОСАГО и др.

«Однако за последнее время в систему РСА было привнесено много новаций, и она уже не в полной мере отвечает заявленным на этапе создания целям. 2017 год стал годом значительных законодательных изменений, которые требуют IT-доработок для базы АИС РСА в короткие сроки, существенно увеличивая на нее нагрузку. Мы неоднократно говорили и предупреждали, что эти новации нужно вносить с большим переходным периодом», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Первым таким законодательным изменением стало вступление в силу нормы об обязательном заключении договоров ОСАГО в электронном виде. В конце апреля 2017 года была запущена реформа ОСАГО в виде приоритета натурального возмещения ущерба. Третьим нововведениемстало вступление в силу нормы о распространении системы ПВУ на коллективные ДТП.

В РСА говорят, что необходимо создание отдельной АИС ОСАГО, а это потребует инвестиций в размере одного миллиарда рублей. Страховщики планируют найти эти средства в течение ближайших двух лет.

