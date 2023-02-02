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2 фев 2023

Руководство Китая получит новый лимузин

Руководство Китая получит новый лимузин

Компания Hongqi, известная своими роскошными лимузинами, вывела на горные дороги страны прототип лимузина L5. Именно эти автомобили совсем скоро окажутся в ведомственном гараже руководства страны

Прежде чем перейти к самой машине скажем, что L5 только недавно стал продаваться в частные руки, однако, квота здесь невелика - пара десятков лимузинов. Основное предназначение - транспорт для высшего руководства Китая.

Собственно, несколько слов о дебютанте. В новом прочтении L5 не откажется от концепции ретро-футуризма. То есть кузов машины будет выполнен в винтажной стилистике, которая "разбавлена" современными элементами вроде выдвижных дверных ручек.

L5 укомплектуют четырёхлитровым V8 с отдачей порядка 350 лошадиных сил. В то же время компания уже анонсировала выпуск новейшего 12-цилиндрового шестилитрового турбо-мотора, мощность которого превышает 600 лошадиных сил
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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