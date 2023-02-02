Руководство Китая получит новый лимузин

Компания Hongqi, известная своими роскошными лимузинами, вывела на горные дороги страны прототип лимузина L5. Именно эти автомобили совсем скоро окажутся в ведомственном гараже руководства страны

Прежде чем перейти к самой машине скажем, что L5 только недавно стал продаваться в частные руки, однако, квота здесь невелика - пара десятков лимузинов. Основное предназначение - транспорт для высшего руководства Китая.

Собственно, несколько слов о дебютанте. В новом прочтении L5 не откажется от концепции ретро-футуризма. То есть кузов машины будет выполнен в винтажной стилистике, которая "разбавлена" современными элементами вроде выдвижных дверных ручек.

L5 укомплектуют четырёхлитровым V8 с отдачей порядка 350 лошадиных сил. В то же время компания уже анонсировала выпуск новейшего 12-цилиндрового шестилитрового турбо-мотора, мощность которого превышает 600 лошадиных сил

