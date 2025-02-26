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26 фев 2025

Руководство Нюрбургринга запретило мотоциклы в “туристических” заездах

Руководство Нюрбургринга запретило мотоциклы в “туристических” заездах

Руководство трассы Нюрбургринг объявило о запрете мотоциклов в “туристических” заездах на знаменитои? Севернои? петле (Nordschleife). Решение принято по соображениям безопасности после детального анализа взаимодеи?ствии? между автомобилями и мотоциклами на 12,94-мильном кольце

Основнои? причинои? запрета стали различия в динамике движения двух- и четырехколесного транспорта, что нередко приводило к авариям. В частности, в 2021 году один из постоянных участников погиб, а еще семеро получили травмы. В 2023 году на трассе во время тестов погибли двое сотрудников компании Goodyear. Кроме того, видео-доказательства, представленные блогерами, регулярно фиксируют опасные моменты между мотоциклами и автомобилями.

Однако мотоциклисты не останутся без доступа к трассе. Нюрбургринг расширяет возможности для двухколесного транспорта: теперь предусмотрены 38 специальных днеи? для заездов только для мотоциклистов на трехмильнои? трассе Гран-при. Также остаются организованные тренировочные заезды на Nordschleife, которые будут проходить под руководством инструкторов. Мотоциклисты, имеющие сезонные абонементы, могут использовать их для заездов на трассе Гран-при или получить компенсацию в информационном центре Нюрбургринга.

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