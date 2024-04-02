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2 апр 2024

С 1 апреля иностранные права необходимо поменять на российские

С 1 апреля иностранные права необходимо поменять на российские

Вчера вступил в силу новый порядок получения водительского удостоверения для иностранцев, получивших гражданство или вид на жительство в Российской Федерации

У них будет в запасе ровно год с момента получения соответствующих документов. По истечению срока они будут недействительны. При этом те, кто получил гражданство или ВНЖ в Российский Федерации до 1 апреля 2024, получат отсрочку до 1 апреля 2025 года. Новые правила касаются и российских граждан, получивших водительское удостоверение за рубежом.

Полностью пересдавать на права придется только водителям автобусов и грузовиков, а владельцам водительских  удостоверений с категориями M, A, B необходимо будет пройти теоретический экзамен и медкомиссию. Повторное обучение в российской автошколе не потребуется.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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