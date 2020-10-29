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29 окт 2020

С 1 ноября в России вводится цифровой европротокол

С 1 ноября в России вводится цифровой европротокол

Совсем скоро вступают в силу сразу несколько федеральных законов. Некоторые из них повлияют на жизнь автомобилистов. Это касается правил оформления ДТП, ПТС

С 1 ноября задокументировать аварию по европротоколу можно будет полностью в электронном виде, без заполнения бумаг. Для оформления необходимо воспользоваться мобильным приложением «Помощник ОСАГО». Ранее оно было доступно только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. С ноября — по всей стране. Важно, чтобы оба водителя имели аккаунты на госуслугах.

По действующим правилам, по европротоколу (то есть без вызова сотрудников ГАИ) оформляются аварии с суммой ущерба до 400 000 рублей. Без ГИБДД это возможно в том случае, если в аварии участвовали только два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших, а третьим лицам не причинен ущерб. Также 1 ноября завершается переходный период, в течение которого ПТС (паспорт транспортного средств) выдавался как бумажный, так и цифровой. Теперь этот документ будет существовать только в электронном виде.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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