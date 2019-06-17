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17 июн 2019

С июля в Москве станет больше «пешеходных» камер

С июля в Москве станет больше «пешеходных» камер

Цель установки комплексов - точечная работа в наиболее опасных местах

На данный момент в Москве установлено 27 камер, фиксирующих непропуск пешеходов. В ближайший месяц появятся еще 12 камер. Комплексы, настроенные под этот вид нарушения, смогут повысить безопасность и снизить количество наездов на пешеходов.

Как заявляют представители  Центра организации дорожного движения, в городе еще предостаточно мест, где существует проблема с наездом на пешеходов. С начала 2019 года водители на дорогах Москвы получили более 3 тысяч штрафов за данное нарушение.

В то же время представители ЦОДД сообщают, что полицейских становится меньше на дорогах столицы, и автоматический контроль с помощью камер — действенная мера, которая позволяет добиться положительной динамики. Так, например, на пилотном пешеходном переходе до установки камеры за год произошло более трех наездов на пешеходов, после — ни одного. 

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При написании новости использовалась информация:
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