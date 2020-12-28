С каких улиц чаще всего эвакуируют машины?

Городской портал «Московский транспорт» выдал статистику по местам эвакуации автомобилей. Как вы думаете, читатели Motorpage, какая улица стала для водителей самой «гибельной»?

Проспект мира - вот наш лидер. Именно оттуда 3700 раз эвакуировались автомобили. Любопытно, что отдельные машины эвакуировались оттуда неоднократно. Лидером здесь является автомобиль «Жигули», который семь раз попадал под взор зеленых эвакуаторов. За ним идут BMW и Mercedes.

К слову, по мнению городских транспортников Проспект Мира стал «гиблым местом» неслучайно. Дело в том, что там сконцентрированы, так называемые, места притяжения – ВДНХ, Ботанический сад и так далее. Всего за год процесс эвакуации происходил более двухсот тысяч раз.