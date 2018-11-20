С российским бензином может случиться новая напасть

В условиях нынешнего шаткого положения цен, когда крупные сети АЗС начинают устанавливать свои правила для «маленьких» игроков, топливо может ожидать лишь один не очень хороший конец

Именно его и предрек глава Минпромторга, Денис Мантуров. Речь идет о банальном появлении некачественного топлива на АЗС. По словам министра: «С одной стороны, мы с вами разделяем опасения в этой части. Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС».

Собственно, опасения возникают лишь насчет независимых и маленьких заправок. Как заявил Мантуров, у крупных сетевых АЗС, которые имеют прямые контракты с производителями, такой проблемы возникнуть не должно. Кроме того министр напомнил, что в правительстве уже приняты необходимые меры для защиты потребителей — в частности, оборотные штрафы за недолив и несоблюдение требований к химическому составу топлива.

Напомним, что по новым правилам при впервые выявленном нарушении закон предусматривает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за прошедший календарный год, при повторном нарушении — размер штрафа составит уже три процента. Также еще одной мерой наказания может стать заморозка работы заправки сроком до 90 дней.