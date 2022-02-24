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24 фев 2022

С завтрашнего дня проезд по платным трассам станет дороже

С завтрашнего дня проезд по платным трассам станет дороже

Главный оператор платных автострад - госкомпания «Автодор» с 25 февраля увеличит стоимость проезда по своим дорогам. Повышение было запланировано заранее, оно обусловлено инфляцией.

Наиболее существенный рост цен произойдет на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Доехать до Краснодара станет дороже на 160 рублей. Что касается ленинградской трассы, то здесь цены выросли на 180 рублей.  ЦКАД тоже отметился подорожанием – на 135 рублей.

Интересный факт, в прошлом году в Минтрансе предложили увеличить тарифы на платных трассах до европейского уровня. Если сейчас километр пути оценивается, примерно, в три с половиной рубля, то вскоре эту ставку могут увеличить до восьми рублей. Причем величина тарифов должна ежегодно индексироваться на величину инфляции. Такие намерения обусловлены необходимостью обеспечения окупаемости новых проектов госкомпании «Автодор».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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