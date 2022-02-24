С завтрашнего дня проезд по платным трассам станет дороже

Главный оператор платных автострад - госкомпания «Автодор» с 25 февраля увеличит стоимость проезда по своим дорогам. Повышение было запланировано заранее, оно обусловлено инфляцией.

Наиболее существенный рост цен произойдет на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Доехать до Краснодара станет дороже на 160 рублей. Что касается ленинградской трассы, то здесь цены выросли на 180 рублей. ЦКАД тоже отметился подорожанием – на 135 рублей.

Интересный факт, в прошлом году в Минтрансе предложили увеличить тарифы на платных трассах до европейского уровня. Если сейчас километр пути оценивается, примерно, в три с половиной рубля, то вскоре эту ставку могут увеличить до восьми рублей. Причем величина тарифов должна ежегодно индексироваться на величину инфляции. Такие намерения обусловлены необходимостью обеспечения окупаемости новых проектов госкомпании «Автодор».