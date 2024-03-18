SAIC ликвидирует марку Rising

Стало известно, что концерн SAIC Motor начал процесс по ликвидации дочернего бренда Rising Auto, который был основан в 2021 году

Отмечается, что под сокращение могут попасть более 70% всех работников компании, оставшейся же части урежут зарплату. Отделение, которое занималось системами автопилота, уже было полностью распущено. Все разработки были переданы дочерней компании Z-One Software. Соответствующее решение было принято в связи с достаточно низкими продажами и внутренней конкуренцией с IM Motors.

Напомним, что в линейке марки Rising есть только две электрические модели: купе-кроссовер R7, дебютировавший в 2022 году и лифтбек F7, вышедший на год позже. Они оснащены одной из самых продвинутых систем автопилота и функцией замены разряженных аккумуляторов.