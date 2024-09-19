SAIC представил для европейского рынка мощный электрический пикап Maxus eTerron 9

На автосалоне в Ганновере китайская компания SAIC представила новый электрический пикап Maxus eTerron 9. Это серийное воплощение концепта GST, представленного в прошлом году

Точные габариты Maxus eTerron 9, согласно опубликованным данным, составляют: 5500/2005/1860 мм., при колесной базе в 3300 мм. Таким образом, новый пикап превышает по размерам Ford Ranger. При этом по дизайну передней оптики он очень напоминает американца. Заявленная грузоподъемность - 620 килограмм.

Пикап оснащен двумя электромоторами - 188-сильным спереди и 294-сильным сзади. Привод соответственно полный. Заявленный разгон до “сотни - 5,8 с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 102 кВт*ч. Запас хода - 430 км по циклу WLTP.