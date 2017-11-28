Небольшая компания Saleen когда-то была американской гордостью: единственный независимый производитель суперкаров в США. Но времена меняются, суперкары сегодня делают все кому не лень, а сама Saleen принадлежит китайцам.

Именно поэтому новой модель S1, которую Saleen покажет на мотор-шоу в Лос-Анджелесе можно назвать с натяжкой: китайцам машину уже показали. Впрочем, специально для Северной Америке суперкар получит 2,3-литровый двигатель Ford мощностью 450 л.с.

Причем, совместное предприятие Jiangsu Saleen Automotive Technology Co. для США хочет собирать автомобили в Северной Америке. Вероятнее всего, в Калифорнию из Китая будут поставляться готовые машинокомплекты, а уже на месте небольшая группа рабочих будет их собирать.

Причем в компании обещают совершенно новую модель продаж, которая по словам руководства Saleen не будет иметь ничего общего ни с привычными дилерскими центрами, ни с прямыми продажами, как у Tesla.