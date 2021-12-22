Самые популярные электромобили испытали холодом

Китайское автомобильное издание MyDrivers решило проверить, как электрокары функционируют в морозную погоду. Эксперты взяли несколько десятков популярных электромобилей и проверили их условиями зимних городов и магистралей.

Полный список электрокаров мы приводить не будем. Достаточно сказать, что в испытаниях участвовали как китайские модели, так и европейские – вроде Porsche Taycan или Audi E-Tron. Испытывали и Tesla Model Y.

Интересно, что все автомобили на морозе теряли свой заряд. Если говорить о цифрах, то потеря составила 40-60 процентов. Как сообщают китайские СМИ, национальные автомобили показали себя лучших европейских аналогов. Лидером тестов по дальности хода стала китайская модель Weilai EC6: она сохранила 54,8 процента заряда, но смогла проехать 336,9 километров при паспортном запасе в 615 километров.